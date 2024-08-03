Пианист Денис Мацуев выступит на 80-летии Псковской области

20:57, 03 августа 2024, ПАИ

Пианист, народный артист России Денис Мацуев выступит на 80-летии Псковской области. Об этом во время рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым сообщила его заместитель Ольга Тимофеева.

Денис Мацуев представит псковичам музыкальный фестиваль «Диалог поколений». Также состоится концерт Детского камерного оркестра проекта «Детская филармония», реализуемого при поддержке правительства региона, концертные программы Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля «Псков».

Напомним, регион празднует круглую дату 23 августа, когда указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Псковская область.