Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Пианист Денис Мацуев выступит на 80-летии Псковской области

Пианист, народный артист России Денис Мацуев выступит на 80-летии Псковской области. Об этом во время рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым сообщила его заместитель Ольга Тимофеева.

Фото: ПАИ

Денис Мацуев представит псковичам музыкальный фестиваль «Диалог поколений». Также состоится концерт Детского камерного оркестра проекта «Детская филармония», реализуемого при поддержке правительства региона, концертные программы Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля «Псков».

Напомним, регион празднует круглую дату 23 августа, когда указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Псковская область.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 августа 2024

Пианист Денис Мацуев выступит на 80-летии Псковской области
03 августа 2024

Опубликовано августовское расписание органных концертов в Печорах
03 августа 2024

«Запрещённые барабанщики» отжигают на «Нашем море»
03 августа 2024

Группа Shambala Duo выступает на сцене фестиваля «Наше море»
03 августа 2024

Съёмочная группа телеканала «Радость моя» побывала в Пушкинском заповеднике
02 августа 2024

Опубликована карта площадок фестиваля «Железный град» в Изборске
02 августа 2024

Как Псковская область отпразднует 80-летие образования, обсудили Михаил Ведерников и Ольга Тимофеева
02 августа 2024

По лабиринтам музейного квартала проведут псковичей 4 августа

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...