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Общество

Фестиваль «Взвар» провели в Невеле накануне Дня города

Фестиваль «Взвар» (название фестиваль получил от полезного напитка из сухофруктов. – Ред.) провели в Невеле накануне Дня города, который отмечается 4 августа. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».

Фото газеты «Невельский вестник»

На фестивале провели конкурс безалкогольных напитков «Настоим на своем». Его участники предлагали всем желающим напитки, приготовленные по семейным рецептам.

Центральная районная библиотека приготовила для детей и взрослых мастер-класс по созданию арт-закладки «Семейные традиции». На мастер-классе «Родное-народное» можно было собственными руками изготовить куклу-оберег. Ещё можно было изучить технику чичковского плетения ковров, украсить своими руками кокошники, разукрасить медовые пряники.

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