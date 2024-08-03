Фестиваль «Взвар» провели в Невеле накануне Дня города

22:45, 03 августа 2024, ПАИ

Фестиваль «Взвар» (название фестиваль получил от полезного напитка из сухофруктов. – Ред.) провели в Невеле накануне Дня города, который отмечается 4 августа. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».

На фестивале провели конкурс безалкогольных напитков «Настоим на своем». Его участники предлагали всем желающим напитки, приготовленные по семейным рецептам.

Центральная районная библиотека приготовила для детей и взрослых мастер-класс по созданию арт-закладки «Семейные традиции». На мастер-классе «Родное-народное» можно было собственными руками изготовить куклу-оберег. Ещё можно было изучить технику чичковского плетения ковров, украсить своими руками кокошники, разукрасить медовые пряники.