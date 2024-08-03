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Солисты Мариинки спели в память о священнике из Опочецкого района

В деревне Высоцкое Опочецкого района прошёл IV музыкальный фестиваль памяти отца Георгия Мицова, сообщает газета «Красный маяк».

Фото газеты «Красный маяк»

Со словами благодарности выступили самые близкие для отца Георгия люди – сыновья и матушка Валентина.

Затем для собравшихся спели детский хор «Ступени» и коллектив «Забава Опочецкая», также с премьерой песни выступил Виталий Викторов. На торжества приехали и солисты Мариинского театра – лауреаты международных конкурсов Цветана Омельчук, Альбина Шарафутдинова, Дмитрий Князев, Олег Мицов и инструменталисты Яна Зубова, Андрей Ефимовский и Вячеслав Гайворонский. Они исполнили арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов, а также песни и романсы.

На фестивале работала и ярмарка изделий опочецких мастеров.

Напомним, будущий священник Георгий Мицов родился 27 мая 1944 года в Ленинграде. Службу в Советской армии проходил на Севере, в Луостари (Мурманская область). После окончания Ленинградского университета работал в Русском музее реставратором. С 1988 по 2014 год служил священником в церкви Воскресения Словущего в деревне Теребени Опочецкого района.

Эта деревянная церковь построена во 2-й половине XVIII века Илларионом Голенищевым-Кутузовым – отцом великого русского полководца Михаила Кутузова. Она уцелела в годы революционного лихолетья и немецко-фашистской оккупации. К отцу Георгию обращались как за духовной поддержкой, так и за советом по житейским делам, и он для каждого находил нужные слова.

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