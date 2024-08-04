Мужчина пострадал при опрокидывании авто в кювет в Пскове

10:42, 04 августа 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на улице Пожиговской в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал 24-летний мужчина. Он был госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.