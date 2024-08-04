Мария Ягодница наступила по народному календарю
Мария Ягодница наступила по народному календарю сегодня, 4 августа. Об этом сообщает портал calend.ru.
В этот день на Руси отправлялись в лес за ягодами. Собирали чёрную и красную смородину, чернику, чтобы сварить компоты и варенье. Поэтому святую Марию называли Ягодницей и Сладостницей.
При этом работать в поле не рекомендовалось, так как можно было пострадать от удара молнии: «Коли гроза – сена будет за глаза».
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