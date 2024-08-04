Самокатчик пострадал в результате ДТП в Пскове
Водитель автомобиля Geely наехал на самокатчика на пешеходном переходе на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, самокатчик – 19-летний иностранный гражданин. Он не спешился и попал под автомобиль, пострадав в ДТП. Помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>