Самокатчик пострадал в результате ДТП в Пскове

12:08, 04 августа 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Geely наехал на самокатчика на пешеходном переходе на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, самокатчик – 19-летний иностранный гражданин. Он не спешился и попал под автомобиль, пострадав в ДТП. Помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.