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Происшествия

Самокатчик пострадал в результате ДТП в Пскове

Водитель автомобиля Geely наехал на самокатчика на пешеходном переходе на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, самокатчик – 19-летний иностранный гражданин. Он не спешился и попал под автомобиль, пострадав в ДТП. Помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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