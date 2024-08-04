С профессиональным праздником поздравил железнодорожников Александр Котов

13:16, 04 августа 2024, ПАИ

С профессиональным праздником поздравил железнодорожников председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Он отметил, что наличие современной и эффективной транспортной инфраструктуры является обязательным условием социально-экономического развития региона и повышения качества жизни населения. В Псковской области особая роль в обеспечении транспортной доступности исторически принадлежит железнодорожной дороге. Надёжность, безопасность, экономичность – эти критерии сделали железнодорожное сообщение востребованным огромным количеством жителей региона.

«Железнодорожники высоко держат планку качества пассажирских и грузовых перевозок. Комфортные вокзалы, безопасные перроны, скоростные поезда, вежливые проводники, удобные цифровые сервисы покупки билетов – благодаря реализации стратегии развития холдинга РЖД эти опции стали нормой для компании и пассажиров», – отметил он.

Александр Котов также отметил, что бесперебойную работу железнодорожного транспорта обеспечивает большой профессиональный коллектив, где каждый сотрудник чувствует персональную ответственность за общий результат.

«От всей души желаю работникам и ветеранам железнодорожного транспорта здоровья, успехов и благополучия!» – заключил председатель Псковского областного Собрания депутатов.