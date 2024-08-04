С профессиональным праздником поздравил железнодорожников Александр Котов
С профессиональным праздником поздравил железнодорожников председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.
Он отметил, что наличие современной и эффективной транспортной инфраструктуры является обязательным условием социально-экономического развития региона и повышения качества жизни населения. В Псковской области особая роль в обеспечении транспортной доступности исторически принадлежит железнодорожной дороге. Надёжность, безопасность, экономичность – эти критерии сделали железнодорожное сообщение востребованным огромным количеством жителей региона.
«Железнодорожники высоко держат планку качества пассажирских и грузовых перевозок. Комфортные вокзалы, безопасные перроны, скоростные поезда, вежливые проводники, удобные цифровые сервисы покупки билетов – благодаря реализации стратегии развития холдинга РЖД эти опции стали нормой для компании и пассажиров», – отметил он.
Александр Котов также отметил, что бесперебойную работу железнодорожного транспорта обеспечивает большой профессиональный коллектив, где каждый сотрудник чувствует персональную ответственность за общий результат.
«От всей души желаю работникам и ветеранам железнодорожного транспорта здоровья, успехов и благополучия!» – заключил председатель Псковского областного Собрания депутатов.
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