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Общество

Профилактическая операция «Мак» продолжается на территории Псковской области

Профилактическая операция «Мак» продолжается на территории Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Работу ведут сотрудники полиции во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами. Первый этап продлится до 7 августа.

В пресс-службе напомнили об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Кроме того, наркозависимые могут высаживать мак на чужих участках, а затем приходят собирать «урожай».

«Будьте бдительными и законопослушными! Предупредите своих знакомых и соседей по дачным участкам!» – отметили в сообщении.

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