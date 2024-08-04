Профилактическая операция «Мак» продолжается на территории Псковской области

14:28, 04 августа 2024, ПАИ

Профилактическая операция «Мак» продолжается на территории Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Работу ведут сотрудники полиции во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами. Первый этап продлится до 7 августа.

В пресс-службе напомнили об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Кроме того, наркозависимые могут высаживать мак на чужих участках, а затем приходят собирать «урожай».

«Будьте бдительными и законопослушными! Предупредите своих знакомых и соседей по дачным участкам!» – отметили в сообщении.