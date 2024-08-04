Профилактическая операция «Мак» продолжается на территории Псковской области
Профилактическая операция «Мак» продолжается на территории Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
Работу ведут сотрудники полиции во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами. Первый этап продлится до 7 августа.
В пресс-службе напомнили об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Кроме того, наркозависимые могут высаживать мак на чужих участках, а затем приходят собирать «урожай».
«Будьте бдительными и законопослушными! Предупредите своих знакомых и соседей по дачным участкам!» – отметили в сообщении.
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