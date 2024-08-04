Плановое отключение электроэнергии проведут в нескольких деревнях Печорского муниципального округа
Плановое отключение электроэнергии проведут в некоторых населённых пунктах Печорского муниципального округа. Об этом пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на администрацию муниципалитета.
5 августа с 10:00 до 17:00: деревни Велье, Котья Гора (полностью), Кривск (частично).
6 августа с 10:00 до 17:00: деревня Видовичи, СНТ «Орион», деревня Русский Бор (полностью).
7 августа с 10:00 до 17:00: д. Калки, д. Шартово (частично).
8 августа с 10:00 до 17:00: деревни Лазарево, Веребково, Емельяново, Бельско, Рыжиково, Рипино (полностью).
9 августа с 10:00 до 17:00: деревни Буравеньки, Заболотье, Качево, Потолово, Бабешкино, Гороховка (полностью).
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения. Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.
Ранее сообщалось, что водоснабжение будет отсутствовать в Печорах 5 августа.
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