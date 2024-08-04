Плановое отключение электроэнергии проведут в нескольких деревнях Печорского муниципального округа

17:34, 04 августа 2024, ПАИ

Плановое отключение электроэнергии проведут в некоторых населённых пунктах Печорского муниципального округа. Об этом пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

5 августа с 10:00 до 17:00: деревни Велье, Котья Гора (полностью), Кривск (частично).



6 августа с 10:00 до 17:00: деревня Видовичи, СНТ «Орион», деревня Русский Бор (полностью).



7 августа с 10:00 до 17:00: д. Калки, д. Шартово (частично).



8 августа с 10:00 до 17:00: деревни Лазарево, Веребково, Емельяново, Бельско, Рыжиково, Рипино (полностью).



9 августа с 10:00 до 17:00: деревни Буравеньки, Заболотье, Качево, Потолово, Бабешкино, Гороховка (полностью).



Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения. Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.

Ранее сообщалось, что водоснабжение будет отсутствовать в Печорах 5 августа.