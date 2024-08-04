Тело мужчины обнаружено в Бежаницком районе
Тело утонувшего 58-летнего мужчины подняли водолазы областной службы спасения в пруду деревни Липовец Бежаницкого района. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают сотрудники полиции, СУ СК.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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