Тело мужчины обнаружено в Бежаницком районе

17:46, 04 августа 2024, ПАИ

Тело утонувшего 58-летнего мужчины подняли водолазы областной службы спасения в пруду деревни Липовец Бежаницкого района. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работают сотрудники полиции, СУ СК.

Обстоятельства произошедшего выясняются.