День деревни отметили в Писковичах

21:12, 04 августа 2024, ПАИ

В Писковичах Псковского района прошла праздничная программа, посвященная Дню деревни. Мероприятие состоялось в местном Доме культуры сегодня, 4 августа. Праздник посетила глава Псковского района Наталья Фёдорова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Наталья Фёдорова поздравила жителей, пожелав им здоровья, семейного благополучия, мира, добра и успехов.

«День деревни выпал на выходной, поэтому многие пришли семьями, зал был полон. Руководство волости отметило заслуги многих семей жителей Писковичей. Особо были отмечены наши волонтеры серебряного возраста. Их вклад в гуманитарные акции поддержки СВО неоценим, они принимают активное участие в плетении сетей, помогают со сбором и сортировкой вещей, делают это с невероятной искренностью и душевной отдачей. Спасибо вам!» – сказала Наталья Фёдорова.

Для гостей организовали концертную программу от артистов Писковичского дома культуры. Благодаря администрации волости и спонсорской поддержке предпринимателей на празднике была проведена лотерея с подарками и сюрпризами.