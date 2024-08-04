80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Лаврах

21:23, 04 августа 2024, ПАИ

День села и 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Лаврах Печорского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Мероприятие состоялось 3 августа. На митинг собрались жители и гости деревни Лавры. На праздничное шествие пришли целыми семьями, сообщает газета.

Под музыку военных лет колонна двинулась к братскому захоронению. Возглавили её учащиеся и учителя гимназии, гордо несущие транспаранты 282-й Тартуской, 33-й Холмско-Берлинской и 85-й Ленинградско-Павловской стрелковых дивизий.

На митинге выступили глава территориального отдела Лавровской волости Наталья Добролюбова, председатель Печорского совета ветеранов Александр Демьяненко, настоятель храма Святителя Николая иерей Алексей, депутат муниципального Собрания депутатов Светлана Перканюк.

Военнослужащие пограничной заставы деревни Лавры возложили гирлянду памяти.

Учащиеся МБОУ «Лавровская гимназия» нарядились в парадную форму и прочли строки, посвящённые окончанию Великой Отечественной войны. Все участники митинга возложили цветы и венки к монументу павшим воинам, а дети запустили шарики как знак памяти.

Память погибших почтили минутой молчания.

