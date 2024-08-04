Россиянки стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Спортинформ».
В решающем матче против итальянок Ясмин Паолини и Сары Эррани понадобился тай-брейк [специальная укороченная партия, которая используется для выявления победителя при ничейном счёте. – ПАИ], чтобы определить победителя, так как после двух сетов счёт был 1:1.
На тай-брейке итальянки оказались чуть сильнее – 10:7.
Напомним, что россиянкам всего 17 и 20 лет.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 августа 2024
Великолукская команда «Спартак – Марьино» стала победителем турнира по футболу в Белоруссии
02 августа 2024
Спортсмены Псковской области принимают участие в Спартакиаде учащихся России по гребле