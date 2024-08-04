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Спорт

Россиянки стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Спортинформ».

В решающем матче против итальянок Ясмин Паолини и Сары Эррани понадобился тай-брейк [специальная укороченная партия, которая используется для выявления победителя при ничейном счёте. – ПАИ], чтобы определить победителя, так как после двух сетов счёт был 1:1.

На тай-брейке итальянки оказались чуть сильнее – 10:7.

Напомним, что россиянкам всего 17 и 20 лет.

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