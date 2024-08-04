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Общество

«Аллею мастеров» организовали в центральном парке Бежаниц

Ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Аллея мастеров» состоялась в центральном парке Бежаниц в рамках празднования Дня посёлка. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

«Аллею мастеров» организовали в центральном парке Бежаниц. Фото здесь и далее: газета «Сельская новь»

В мероприятии приняли участие жители Бежаниц, а также мастера из Смоленска, Локни, Новоржева, деревни Гоголево Локнянского и Смыково Бежаницкого районов.

Так, Василий Столяров привёз товары народного промысла из Смоленска: изделия из дерева, самоцветов, нарядные сумочки ручной работы. Он приехал в Бежаницы не в первый раз, связан с мастерами во многих уголках России, пишет газета.

Светлана Бобкова привезла свои изделия из деревни Гоголево Локнянского района, рассказав, что делает «мыло с нуля». Для его изготовления использует разные масла и щёлочи.

О травах и травяных чаях рассказала дачница из деревни Смыково Бежаницкого района Ольга Семёнова. «Это моя миссия – рассказывать людям о полезных травах, которые растут в нашей местности, и заниматься ферментацией трав для заваривания вкусного и полезного чая», – пояснила она корреспонденту газеты «Сельская новь».

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