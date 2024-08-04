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Общество

Жителей Псковской области приглашают принять участие в проекте ​«Книготур-2024»

Меньше месяца осталось до окончания регионального виртуального проекта «Книготур-2024». Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина.

Принять участие и получить подарки могут все желающие: дети, подростки, взрослые. Все те, кто читает сам или прочитал книгу близкому человеку. Требуется прислать отзыв о прочитанных книгах и прикрепить их фотографию.

Для участия необходимо присылать отзыв в сообщения проекта в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/knigotur2024 с полным ФИО участника до 31 августа включительно.

Все участники получат именные электронные сертификаты, а самые активные – подарки от библиотеки.

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