Жителей Псковской области приглашают принять участие в проекте «Книготур-2024»
Меньше месяца осталось до окончания регионального виртуального проекта «Книготур-2024». Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина.
Принять участие и получить подарки могут все желающие: дети, подростки, взрослые. Все те, кто читает сам или прочитал книгу близкому человеку. Требуется прислать отзыв о прочитанных книгах и прикрепить их фотографию.
Для участия необходимо присылать отзыв в сообщения проекта в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/knigotur2024 с полным ФИО участника до 31 августа включительно.
Все участники получат именные электронные сертификаты, а самые активные – подарки от библиотеки.
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