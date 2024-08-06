Трофим Бессонник наступил по народному календарю

07:18, 05 августа 2024, ПАИ

День памяти святых Трофима, Феофила и с ними тринадцати мучеников, которые пострадали во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане, отмечают сегодня, 5 августа, сообщает calend.ru.

Мужчины во время суда отказались отречься от христианства, тогда им перебили голени и бросили в огонь, откуда они вышли невредимыми.

Бессонником этот день назывался потому, что в разгаре была пора рабочей страды. Также 5 августа было принято собирать малину и калину, из которых делали джемы и компоты, а также применяли в медицине – лечили судороги, авитаминоз и нервные заболевания.