Как справиться с бессонницей, рассказала врач Щипицина

07:45, 05 августа 2024, ПАИ

Справиться с бессонницей поможет двигательная активность – не менее 10 тысяч шагов в сутки, а также соблюдение графика сна, пишет РИА Новости со ссылкой на заведующую неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталью Щипицину.

Проблемы со сном может вызвать малоподвижный образ жизни, сбой биологических ритмов, вызванный работой ночью, длительными перелётами и командировками. Чтобы нормализовать сон, нужно соблюдать гигиену сна: ложиться и вставать в одно и то же время, работать по графику, в котором присутствует двигательная активность и отдых, отметила врач.

Если даже человек соблюдает гигиену сна, но испытывает проблемы с засыпанием, то он может принимать пион, пустырник или валерьяну, заключила Наталья Щипицина.