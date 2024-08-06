Запретить делать татуировки несовершеннолетним предложили в Госдуме
Законопроект, запрещающий наносить татуировки несовершеннолетним, разрабатывают в Госдуме, пишет «Парламентская газета».
Подросток, который отправляется в сомнительный тату-салон, может получить инфекцию или гепатит. Любые инвазивные методы, связанные с иглами, несут риски инфицирования, отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
Помимо этого, краска для тату может содержать канцерогенные амины, которые могут вызвать развитие рака, заключил Башанкаев.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 августа 2024
Ещё два муниципалитета получили дополнительную поддержку за лидерство в голосовании по программе ФКГС
06 августа 2024
Чем отличаются общественные помощники от членов Общественной палаты, объяснила Татьяна Кирилёнок