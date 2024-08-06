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Общество

Запретить делать татуировки несовершеннолетним предложили в Госдуме

Законопроект, запрещающий наносить татуировки несовершеннолетним, разрабатывают в Госдуме, пишет «Парламентская газета».

Подросток, который отправляется в сомнительный тату-салон, может получить инфекцию или гепатит. Любые инвазивные методы, связанные с иглами, несут риски инфицирования, отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Помимо этого, краска для тату может содержать канцерогенные амины, которые могут вызвать развитие рака, заключил Башанкаев.

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