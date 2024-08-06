Суд поддержал российский медиахолдинг в споре с пиратами

10:10, 05 августа 2024, ПАИ

Два иска от АО «ТНТ-Телесеть» (входит в «Газпром-Медиа холдинг» (ГПМХ) удовлетворил частично Московский городской суд. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу решений суда.

Ответчиками стали Е. А. Лазукин и ООО «Бегет» – это провайдер, который предоставляет услуги по виртуальному хостингу и регистрацию доменных имён, а во втором случае – «КлаудФлэр, Инк», предоставляющий услуги CDN (сеть доставки контента) и И. И. Сюськалов.

Иски были поданы против доменных имён app-tv.ru, tvapp.su и yootv.ru и go.videobox24.ru. Их владельцы, по мнению суда, осуществляют пиратскую деятельность.

В интернете были незаконно показаны сериалы «Универ. Новая общага», «Девушки с Макаровым», «Реальные пацаны», «Интерны» и другие. На данный момент суд постановил взыскать с ответчиков 2,7 миллиона рублей.