Жители России теряют деньги из-за игр, которые обещают быстрые заработки на крипте

10:34, 05 августа 2024, ПАИ

Жители России теряют деньги из-за игр, которые обещают быстрые заработки на крипте, пишет газета «Известия».

В интернете активно развиваются проекты формата «играй, чтобы зарабатывать» (Play2Earn). Эти игры предлагают получать некую виртуальную валюту просто за нахождение в виртуальном пространстве и выполнение каких-то примитивных действий (просто нажатия на экран). Однако такие игры не регулируются никакими законами, поэтому мошенникам легко создавать их клоны с целью выманить деньги у людей. По данным издания, уже тысячи пользователей Telegram стали жертвами таких подделанных кибермошенниками игр.

Из-за таких фальшивок мошенникам легко красть учётные записи в Telegram, где они находят конфиденциальные данные: пароли, фото документов, реквизиты банковских карт. За первые полгода зафиксировано более 16 тысяч ресурсов, которые ориентированы на это мошенничество, уточняет издание.