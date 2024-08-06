Более 150 патронов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

11:21, 05 августа 2024, ПАИ

Более 150 патронов изъяли сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области с 29 июля по 4 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

За неделю росгвардейцы провели 39 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. По результатам проверок сотрудники ведомства выявили 14 административных правонарушений. Всего у псковичей было изъято 20 единиц оружия и 152 патрона.

Оружие должно храниться под замком в металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ посторонних лиц. Несоблюдение установленных правил влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, напомнили в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области.