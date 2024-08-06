Кратковременные дожди и до 26 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 6 августа

11:56, 05 августа 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 6 августа. Ночью местами, а днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального гидрометцентра.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём столбики термометра покажут от +21 до +26 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.