Великолучанин завоевал бронзу международного турнира по стрельбе из лука

11:43, 05 августа 2024, ПАИ

Великолучанин Илья Силаев завоевал бронзовую награду международного турнира «Невские стрелы», который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам спортсмен.

Илья Силаев соревновался в индивидуальном зачёте блочного лука среди мужчин. Всего в этой категории участвовало 74 спортсмена из Китая, Южной Кореи, Шри-Ланки, Турции и 16 регионов России.

В первом круге плей-офф Илья Силаев обыграл представителя Турции Мерта Сарала – 143:141. В следующем поединке он одолел спортсмена из Москвы Илью Кротова – 147:138. В 1/8 финала произошёл очень сложный матч против другого москвича Ивана Жулина, который завершился вничью после пяти серий – 146:146. В перестрелке ближе к цели был Силаев. Четвертьфинал против лучника из Забайкалья Ешидоржо Ринчинова также выдался непростым. Великолучанин опередил соперника всего на балл –144:143. В полуфинале Силаев чуть уступил петербуржцу Юрию Куянкову – 143:145. А в матче за бронзу соревнований Илья Силаев обыграл Александра Калгина из Бурятии – 144:140.

Отметим также, что великолукские лучницы дошли до бронзового финала соревнований в командах, где уступили соперницам из Бурятии со счётом 225:227.

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