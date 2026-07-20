Почти 30 человек получили травмы на дорогах в Псковской области за неделю

16:38, 20 июля 2026, ПАИ

1 103 нарушения правил дорожного движения выявили сотрудники Госавтоинспекции с 13 по 19 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За этот период инспекторы задержали 40 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Из них девять человек сели за руль в нетрезвом виде повторно.

Также за неделю произошло 21 ДТП, в них 27 человек получили различные травмы, а один человек погиб.