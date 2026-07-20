Лжеотельеры и заработок в интернете: жители Псковской области отдали аферистам более 3 млн рублей

13:16, 20 июля 2026, ПАИ

Несколько жителей Пскова, Великих Лук, а также Псковского, Локнянского и Себежского районов лишились в общей сложности более трёх миллионов рублей после общения с мошенниками, представлявшимися менеджерами отелей и баз отдыха. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неустановленные лица звонили гражданам по телефону и в мессенджерах. У одних они под предлогом отмены бронирования гостиничных номеров похитили деньги. Другим предлагали перевести сбережения на так называемые «безопасные» счета, чтобы избежать финансовых потерь. Третьих убеждали участвовать в конкурсе с розыгрышем телефона или заработать в интернете.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

В полиции напомнили, что в сезон отпусков мошенники активизируются, используя спешку и невнимательность людей. Среди популярных схем – продажа поддельных авиабилетов и туров через фишинговые сайты, а также аренда несуществующих квартир по привлекательным ценам с требованием предоплаты. Если незнакомцы в разговоре торопят, не дают времени подумать и требуют действовать немедленно – это явный признак мошенничества. О подобных попытках полиция просит сразу же сообщать в правоохранительные органы и банк.