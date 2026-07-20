Пятилетняя девочка попала под колёса машины в Гдовском районе
Автомобиль Chevrolet сбил пятилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Гдовском районе. ДТП произошло около здания почты в деревне Добручи, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
Ребёнка госпитализировали с травмами головы и ног.
Помимо бригады скорой помощи, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.
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