Пятилетняя девочка попала под колёса машины в Гдовском районе

20:56, 20 июля 2026, ПАИ

Автомобиль Chevrolet сбил пятилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Гдовском районе. ДТП произошло около здания почты в деревне Добручи, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Ребёнка госпитализировали с травмами головы и ног.

Помимо бригады скорой помощи, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.