ФК «Луки-Энергия» уступил «Торпедо-Владимир», пропустив гол на последней минуте встречи

12:21, 05 августа 2024, ПАИ

Великолукский футбольной клуб «Луки-Энергия» на выезде уступил «Торпедо-Владимир» со счётом 0:1 в рамках матча 17-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Матч прошёл во Владимире 4 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Луки-Энергии».

Мяч в ворота великолучан забил Денис Перфилов на 90-й минуте встречи.

«Опустошение. Проигрывать такую игру, контролируя её, и на последних минутах пропускаем. Очень разочарованы. В целом контролировали ход, неплохо провели первый тайм, во втором была обоюдоострая игра. Понимали, как будет играть соперник. Выполнили ребята то, что я от них просил. Потеря концентрации и в итоге – поражение», – сказал наставник великолукской команды Сергей Осадчук на послематчевой пресс-конференции.

После проведённого матча «Луки-Энергия» остаётся на 14-м месте в таблице и имеет три победы, четыре ничьи и десять поражений.

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