Великолукский студент завоевал три золота открытого чемпионата Белоруссии по велоспорту

12:27, 05 августа 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Никита Кирильцев завоевал три золота открытого чемпионата Белоруссии по велоспорту на треке, который прошёл в Минске с 31 июля по 2 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

В течение трёх соревновательных дней Никите Кирильцеву удалось стать победителем в трёх дисциплинах: командном спринте, спринте и кейрине.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».