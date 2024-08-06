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Происшествия

12 лет тюрьмы получил москвич за контрабанду 50 килограммов наркотиков через госграницу в Псковской области

12 лет тюрьмы получил москвич за контрабанду наркотиков в бензобаке автомобиля через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Псковский областной суд установил, что в мае 2023 года житель Московской области незаконно перевёз в бензобаке автомобиля через таможенную границу более 49 килограммов гашиша и 826 граммов каннабиса.

Он признан виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), а также по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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