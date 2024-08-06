Пять великолучан борются за Кубок России по воздухоплавательному спорту

12:54, 05 августа 2024, ПАИ

Пять великолучан борются за Кубок России по воздухоплавательному спорту, который проходит в рамках фестиваля «Небо России» в Рязани с 4 по 12 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Всего в соревнованиях участвуют 33 спортсмена, в том числе великолучане Владимир Богданов, Екатерина Ларикова, Евгений Кравченко, Максим Валуев и Иван Сундуков. Фестиваль «Небо России» в этом году отмечает своё 22-летие.

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