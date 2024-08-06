Международный шахматный фестиваль проходит в Пскове

12:52, 05 августа 2024, ПАИ

Международный шахматный фестиваль «Псков-2024» проходит в Пскове, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.

Фестиваль открыл турнир по рапиду, в котором поучаствовали более 50 спортсменов из Псковской, Владимирской, Ленинградской и Московской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Алтая. Шахматисты сыграли девять туров с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.

Победитель соревнований определился благодаря дополнительным показателям – им стал Святослав Самсонов. Второе место занял Сергей Кудряшов. Третьим стал Владислав Мерзанюков.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области





Кроме того, дополнительными призами наградили Григория Шаранкова, Владимира Никитенкова, Александра Кульнева, Алексея Мишина, Ростислава Бобовкина и Александра Баранова. Рейтинговые призы вручили Екатерине Афанасьевой, Николаю Никитину и Михаилу Пешехонову.

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