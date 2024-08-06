Псковская четвёрка стала бронзовым призёром Спартакиады учащихся России по гребле

13:00, 05 августа 2024, ПАИ

Псковская четвёрка без рулевого стала бронзовым призёром Спартакиады учащихся России по гребле, которая прошла в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается в группе Pro row Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Всего в стартах приняли участие 449 спортсменов из 21 региона страны. Псковская четвёрка без рулевого в составе Артемия Усанова, Владислава Забродина, Кирилла Михайлова и Владимира Райга завоевала бронзовые награды соревнований. Опередить псковичей удалось только экипажам из Саратовской области и Москвы.

В одиночке десятое место занял спортсмен Псковской области Павел Гончаров, а среди парных четвёрок Максим Матвеев, Артём Федотов, Дмитрий Мутовин и Иван Голубев заняли 12-е место.

Тренируют спортсменов Сергей Николаев, Нина Иванова, Андрей Сидоркевич.

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