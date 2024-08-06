Сирены завоют в Псковской области 7 августа

13:41, 05 августа 2024, ПАИ

Плановая проверка сирен пройдёт в Псковской области 7 августа для поддержания готовности систем оповещения, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Проверка будет проходить в два этапа. В 8:00 запустят региональную автоматизированную систему централизованного оповещения с основного и резервного пунктов управления. А также в 8:10 будет проведена проверка систем оповещения на муниципальном уровне. Сирены будут запущены во всех муниципалитетах области из единой дежурной диспетчерской службы.

Во время проверки жители региона услышат электросирены и сиренно-речевые установки с сигналом «Внимание всем». После проверки будет передано сообщение «Техническая проверка». В 11:00 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.