Девять команд примут участие в спортивном фестивале ВОИ Северо-Запада в Пскове

14:17, 05 августа 2024, ПАИ

Девять команд примут участие в межрегиональном спортивном фестивале Всероссийского общества инвалидов СЗФО России, который состоится в Пскове. Об этом сообщила председатель Псковской областной организации ВОИ Марина Борисенкова в беседе с корреспондентом ПАИ.

В Псков приедут участники из Новгорода, Коми и Карелии, Калининграда, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Архангельска и Вологды. В соревнованиях примут участие и псковичи.

«Сегодня проходит мандатная комиссия и распределение по дисциплинам. Мы корректируем и направляем участников в конкретные виды спорта. Завтра у нас состоится открытие и соревнования», – отметила Марина Борисенкова.

Участники посоревнуются в пауэрлифтинге, спортивном ориентировании для лиц с ПОДА, дартсе, бочче, лёгкой атлетике, полевой стрельбе и настольном теннисе.

В Псковской области подобный фестиваль проходит впервые, подчеркнула Марина Борисенкова. Он будет длиться до 9 августа. «Это очень значимое мероприятие для людей с инвалидностью, потому что спорт – это лучшая реабилитация. Плюс это возможность пообщаться и встретиться друг с другом», – заключила она.

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