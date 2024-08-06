Псковички вышли на третье место Юношеской футбольной лиги

13:30, 05 августа 2024, ПАИ

Девочки клуба «Псков» вышли на третье место в турнирной таблице Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) по итогам десятого тура, сообщается на сайте ЮФЛ.

На этапе в Петрозаводске псковички одержали три победы. Сначала они выиграли у команды «БГСК Спартак» со счётом 4:2, затем разгромили воспитанниц местной спортшколы – 4:0, а в конце обыграли «Ленинградец» из Ленинградской области – 2:0.

По итогам десяти туров псковички набрали 26 очков и заняли промежуточное третье место. На втором месте расположились футболистки спортшколы Невского района «Кристалл», а на первом месте уверенно идёт академия «Зенит», которая пропустила всего один мяч в десяти играх, причём именно от псковских футболисток.

В списке лучших бомбардиров третье место с тремя голами занимает Анжелика Кольцова.

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