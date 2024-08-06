Мотоциклист госпитализирован после столкновения с грузовиком в Порхове

13:24, 05 августа 2024, ПАИ

Столкновение грузового автомобиля и мотоцикла Honda произошло у дома № 7 на улице Красноармейской в Порхове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал 48-летний мотоциклист, он госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.