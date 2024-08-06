20 тонн норвежской скумбрии не прошли ветеринарный контроль на госгранице в Псковской области

14:12, 05 августа 2024, ПАИ

Крупная партия мороженой рыбы не прошла ветеринарный контроль на российско-латвийской границе в МАПП «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

20 тонн мороженой скумбрии перевозились транзитом из Норвегии в Узбекистан. По результатам документарного контроля выяснилось, что отсутствует разрешение Россельхознадзора на транзит партии норвежской скумбрии.

В итоге транзит 20 тонн мороженой рыбы по таможенной территории ЕЭС запрещён, оформлен акт о возврате груза.