В Опочке мужчина подозревается в убийстве сожительницы

14:30, 05 августа 2024, ПАИ

В Опочке мужчина подозревается в убийстве сожительницы, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

3 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире жилого дома в Опочке тела 45-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Псковской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержан сожитель погибшей, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, 3 августа между сожителями произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Мужчина нанёс женщине удар ножом в туловище, от которого она скончалась на месте происшествия.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, уточнили в пресс-службе.