Почти две тысячи псковичей получили выплаты пенсионных накоплений с начала года

14:59, 05 августа 2024, ПАИ

1 982 жителя Псковской области получили выплаты пенсионных накоплений с начала 2024 года, сообщили ПАИ в региональном отделении Социального фонда России.

Получить такие выплаты могут женщины с 55 лет, а мужчины с 60 лет и те, кто имеет право выхода на пенсию досрочно. Получить накопления можно в виде ежемесячной срочной выплаты, единовременной выплаты и накопительной пенсии, которая выплачивается каждый месяц пожизненно.

С июля 2024 года вступил в силу новый порядок выплат накопительной части пенсии, напомнила управляющий отделения СФР по Псковской области Наталья Мельникова. Теперь выплата зависит от величины прожиточного минимума пенсионера по России, в 2024 году – 13 290 рублей.