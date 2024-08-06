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Общество

По проекту «Земля для туризма» выявлено более 15,7 тысячи гектаров для создания туристических объектов в России

Проект Росреестра «Земля для туризма» продолжают реализовывать в регионах, сообщается на сайте Правительства РФ.

809 земельных участков и территорий общей площадью более 15,7 тысячи гектаров уже выявили для создания туристических объектов. Кроме того, найдено 555 объектов туристического интереса, что говорит об активном развитии сервиса «Земля для туризма».

По словам заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, проект направлен то, чтобы эффективно использовать территории и развивать внутренний туризм. При этом число регионов, которые уже вовлечены в проект, достигло 65. Из них 20 стали участниками с начала этого года.

«Только за первое полугодие выявлено 178 участков площадью 9,9 тысячи гектаров для создания туристических объектов, а также 83 объекта туристического интереса. В пользование уже предоставлено 47 участков и территорий площадью 425,8 гектара», – отметил Марат Хуснуллин.

Наибольшее количество земель в рамках проекта вовлечено в Приморском крае, Саратовской области и Удмуртии. А больше всего территорий, которые можно использовать для туристской деятельности, выявили в Северо-Западном, Сибирском и Приволжском федеральных округах.

Проект также развивается в Псковской области, в рамках него выявлены земельные участки и территории общей площадью около десяти гектаров с туристским потенциалом. Регион присоединился к проекту 38-м. Губернатор Михаил Ведерников уверен, что проект «Земля для туризма» будет интересен инвесторам и всем, кто готов вкладываться и вести бизнес в Псковской области. «Туризм действительно имеет огромный потенциал для развития и укрепления экономики нашего региона. При выборе земельного участка проект «Земля для туризма» поможет соискателям оценить инфраструктуру территории», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, на полях Петербургского международного экономического форума было подписано трёхстороннее соглашение между правительством Псковской области, Росреестром и ППК «Роскадастр», направленное на укрепление правовой безопасности недвижимости в регионе. Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что подписанное соглашение усилит защиту имущественных прав граждан и будет способствовать вовлечению в оборот неиспользуемых объектов недвижимости.

Напомним, что проект «Земля для туризма» реализуется с 2022 года по решению правительственной комиссии по региональному развитию. В реестр включены заповедники, национальные парки, памятники архитектуры и другие объекты.

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