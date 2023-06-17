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Общество

Псковская область стала 38 регионом в проекте «Земля для туризма»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Росреестра Олег Скуфинский заключили соглашение о реализации проекта «Земля для туризма», который будут реализовывать на базе региона. Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня, передаёт корреспондент ПАИ. 

Сам проект запустили в 2022 году. По словам руководителя Росреестра, Псковская область стала 38-м по счёту регионом, который участвует в этом проекте. Олег Скуфинский добавил, что реализация в Псковской области «Земли для туризма» поспособствует повышению инвестиционной привлекательности и развитию инфрастуктуры. 

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. В рамках мероприятия в этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пакет соглашений на 2 млрд рублей. Со всеми новостями можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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