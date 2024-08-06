Более трёх тысяч человек посетили фестиваль «Железный град» в Изборске
Более трёх тысяч человек посетили фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», который прошёл в Изборске 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.
Гости фестиваля узнали о подлинном снаряжении русских воинов, посмотрели турнир лучников, сражения по правилам манёвров и дефиле исторического костюма.
Также все желающие смогли посетить исторический лекторий, осмотреть выставку вооружения и доспехов, попробовать свои силы на ремесленных площадках и научиться танцевать средневековые танцы. Отметим, в крепости для всех гостей работала «Средневековая кухня» и интерактивные музейные площадки «Живая история», где можно было поиграть в исторические игры и сделать изделие в стиле набойки. Завершился вечер выступлением этно-фолк-группы Bee Celtic.
Фоторепортаж с фестиваля «Железный град» в Изборске смотрите здесь.
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