Автобус загорелся в гаражном кооперативе в Пскове
Пожарные ликвидировали возгорание автобуса на территории гаражного кооператива в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Возгорание неэксплуатируемого автобуса произошло на Рижском проспекте со стороны «Ленты». Пожарные ликвидировали возгорание. На месте работают пожарные подразделения, обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 августа 2024
В Пскове мужчина признан виновным в покушении на дачу мелкой взятки начальнику следственного изолятора