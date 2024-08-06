Новый агрогородок планируют построить в Бежаницком районе

17:39, 05 августа 2024, ПАИ

Новый агрогородок в рамках инвестиционного проекта животноводческого комплекса АО «Ударник» планируют построить в Бежаницком районе, сообщил руководитель проекта Алексей Лебедев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 августа.

По словам гостя радиоэфира, порядка 45 специалистов потребуется нанять на работу на новой молочной ферме. В «Ударнике» планируют участвовать в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках которой будет построен агрогородок на 40 коттеджей. Он будет предназначен для проживания специалистов, работающих на новой молочной ферме АО «Ударник», и их семей.

Агрогородок планируется построить рядом с новым комплексом в Бежаницком районе в 2026 году, уточнил Алексей Лебедев.

Напомним, что Совет по инвестициям Псковской области, который прошёл под председательством губернатора Михаила Ведерникова, поддержал инвестиционные проекты более чем на 5,3 миллиарда рублей, в том числе проект по созданию крупного животноводческого комплекса у деревни Лющик в Бежаницком районе.