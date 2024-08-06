Опубликована программа мероприятий к 80-летию Псковской области

18:23, 05 августа 2024, ПАИ

Программу мероприятий к 80-летию Псковской области опубликовала пресс-служба регионального правительства. Эта дата отмечается 23 августа, когда указом Президиума Верховного Совета была образована область.

Мероприятия пройдут не только в крупных городах, но и в муниципалитетах. Они будут реализованы до конца года.

Ключевой площадкой с 23 по 31 августа станет Финский парк Пскова. Там пройдёт презентация всех районов и муниципальных округов региона и будут размещены 26 презентационных кубов, украшенных в стилистике района.

Программу можно увидеть по ссылке.