Опубликована программа мероприятий к 80-летию Псковской области
Программу мероприятий к 80-летию Псковской области опубликовала пресс-служба регионального правительства. Эта дата отмечается 23 августа, когда указом Президиума Верховного Совета была образована область.
Мероприятия пройдут не только в крупных городах, но и в муниципалитетах. Они будут реализованы до конца года.
Ключевой площадкой с 23 по 31 августа станет Финский парк Пскова. Там пройдёт презентация всех районов и муниципальных округов региона и будут размещены 26 презентационных кубов, украшенных в стилистике района.
Программу можно увидеть по ссылке.
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