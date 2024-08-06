Опытным специалистом пополнилось отделение паллиативной помощи Псковской детской областной больницы

18:44, 05 августа 2024, ПАИ

Врач паллиативной медицинской помощи Александр Чинчуков стал частью команды отделения паллиативной помощи детям Псковской детской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Отметим, Александр Чинчуков в 2008 году окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге по специальности «лечебное дело». В 2009 году окончил подготовку в интернатуре по специальности «терапия». В 2024 году прошёл аккредитацию по специальностям «медицинская реабилитация» и «терапия».