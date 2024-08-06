Новая экспозиция открылась в псковском Доме ремёсел

19:17, 05 августа 2024, ПАИ

Традиционная выставка «Псковский мир» открылась в Пскове сегодня, 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Экспозиция доступна для посетителей в Доме ремёсел в Пскове (улица Некрасова, 8).

На выставке представлены изделия более 40 мастеров, выполненные в различных техниках и жанрах, в частности псковская керамика, ручное ткачество, народная вышивка и ковка. В рамках открытия выставки состоялся мастер-класс в технике «роспись» под руководством мастера Натальи Николаевой.