Новая экспозиция открылась в псковском Доме ремёсел
Традиционная выставка «Псковский мир» открылась в Пскове сегодня, 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Экспозиция доступна для посетителей в Доме ремёсел в Пскове (улица Некрасова, 8).
На выставке представлены изделия более 40 мастеров, выполненные в различных техниках и жанрах, в частности псковская керамика, ручное ткачество, народная вышивка и ковка. В рамках открытия выставки состоялся мастер-класс в технике «роспись» под руководством мастера Натальи Николаевой.
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