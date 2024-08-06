Участок теплотрассы отремонтировали в Пустошке

20:18, 05 августа 2024, ПАИ

В Пустошке в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов выполнен ремонт участка теплотрассы. Об этом пишет районная газета «Вперёд».

В ходе ремонта было заменено 334 метра труб, установлена новая запорная арматура, установлены пружинные компенсаторы, а также под надзором специалиста строительного контроля проведены гидравлические испытания.

Ремонт произведён в районе домов № 25-34 на улице Литвиненко.

Ремонт осуществлён за счёт субсидии, выделенной правительством Псковской области.