Участок теплотрассы отремонтировали в Пустошке
В Пустошке в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов выполнен ремонт участка теплотрассы. Об этом пишет районная газета «Вперёд».
В ходе ремонта было заменено 334 метра труб, установлена новая запорная арматура, установлены пружинные компенсаторы, а также под надзором специалиста строительного контроля проведены гидравлические испытания.
Ремонт произведён в районе домов № 25-34 на улице Литвиненко.
Ремонт осуществлён за счёт субсидии, выделенной правительством Псковской области.
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