Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Пскове

20:30, 05 августа 2024, ПАИ

Столкновение мотоцикла и автомобиля Citroen произошло у дома № 61а на улице Советской Армии в Пскове, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла 2003 года рождения. Он госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.