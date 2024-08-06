Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Пскове
Столкновение мотоцикла и автомобиля Citroen произошло у дома № 61а на улице Советской Армии в Пскове, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла 2003 года рождения. Он госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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