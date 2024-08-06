Продолжается реставрация Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре
Продолжается реставрация Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
«Выполнена трудоемкая работа по подготовке стяжки основания пола. Она включает гидроизоляцию, выравнивание уровня, обеспыливание и другие виды работ. Выполнены работы по штукатурке с добавлением цемянки», – отметили эксперты.
Цемянкой называют кирпичную крошку, которую добавляют в известковый раствор для кладки стен в качестве связующего вещества аналогично цементу. Добавление смеси способствует восстановлению исторического цветового решения для стен.
При предпроектных обследованиях церкви Святого Лазаря был установлен химический состав и структура штукатурки, кладки, использовавшихся в древности красочных пигментов.
Из специфики используемых приемов в отделке церкви отмечено присутствие в штукатурных растворах наполнения в виде волокон льна, который использовался как армирующий материал в XVIII – начале XIX века при строительстве палатки Лазаревской церкви.
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