Продолжается реставрация Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре

20:40, 05 августа 2024, ПАИ

Продолжается реставрация Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Выполнена трудоемкая работа по подготовке стяжки основания пола. Она включает гидроизоляцию, выравнивание уровня, обеспыливание и другие виды работ. Выполнены работы по штукатурке с добавлением цемянки», – отметили эксперты.

Цемянкой называют кирпичную крошку, которую добавляют в известковый раствор для кладки стен в качестве связующего вещества аналогично цементу. Добавление смеси способствует восстановлению исторического цветового решения для стен.

При предпроектных обследованиях церкви Святого Лазаря был установлен химический состав и структура штукатурки, кладки, использовавшихся в древности красочных пигментов.

Из специфики используемых приемов в отделке церкви отмечено присутствие в штукатурных растворах наполнения в виде волокон льна, который использовался как армирующий материал в XVIII – начале XIX века при строительстве палатки Лазаревской церкви.